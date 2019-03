Litzendorf hofft auf den vierten Sieg

Nach zuletzt drei Siegen in Folge in der Regionalliga Südost sowie der souveränen Qualifikation für das Finalturnier um den Bayernpokal steht für die Basketballerinnen der BG Litzendorf am Sonntag in Stegaurach (16 Uhr, Aurachtalhalle) das vorletzte Spiel der Saison an. Zu Gast ist mit der BG Elsenfeld/Großwallstadt ein unangenehmer Gegner, der den "Piratinnen" im Hinspiel alles abverlangte. Nach einem klassischen Fehlstart kämpfte sich das Duckarm-Team zwar zurück und gewann noch deutlich mit 70:51, doch das Ergebnis sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass der kampfstarke Tabellenachte ein gefährlicher Gegner ist, der durchaus auch schon die Spitzenteams der Liga in Bedrängnis gebracht hat.

Wenn die Litzendorfer Basketballerinnen allerdings ihre starke Leistung vom 83:48 gegen Chemnitz II in der Vorwoche wiederholen können, stehen die Chancen auf den vierten Ligasieg in Folge gut. cr