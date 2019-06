Literaturwerkstatt präsentiert Arbeiten

In der Galerie im Kronacher Landratsamt wird am Montag, 1. Juli, um 17 Uhr die Ausstellung "Mit Literatur über den Berg" aus der mittlerweile 56. Literaturwerkstatt, die der Schriftsteller und Kulturpreisträger Ingo Cesaro mit den Schülern der Kronacher Berufsfachschule für Krankenpflege von Kursleiterin Petra Engelhardt durchführte, eröffnet.

Die Ergebnisse dieser Werkstatt werden, wie schon in den letzten 15 Jahren, auf buntes Papier gedruckt und an Wäscheleinen geklammert der Öffentlichkeit präsentiert.

Dank Schulleiter Mathias Lau konnte dieses Kulturprojekt in bewährter Weise fortgesetzt werden, und so bieten die siebzehnsilbigen Dreizeiler der insgesamt 22 jungen Auszubildenden Einblicke in ihren Berufsalltag und die damit verbundenen Emotionen, Sorgen, Ängste und Bewältigungsstrategien. Bei der Eröffnung am Montag, 1. Juli, werden die Schüler ihre Dreizeiler vorlesen.

Die Ausstellung kann zu den regulären Öffnungszeiten des Landratsamtes bis Freitag, 12. Juli, bei freiem Eintritt besucht werden. red