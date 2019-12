Literaturkreis stellt Fontane-Biografie vor

Zu einer Lesung mit dem Literaturwissenschaftler und Historiker Iwan Michelangelo D'Aprile lädt der Literaturkreis für Mittwoch, 11. Dezember, um 19.30 Uhr in den Pavillon des Kunstvereins am Hofgarten ein. D'Aprile stellt dort seine neue Biografie über den Schriftsteller Theodor Fontane vor. Eintrittskarten zur Lesung gibt es im Vorverkauf bei der Buchhandlung Riemann oder an der Abendkasse. Für Schüler und Studierende sowie Bedürftige ist der Eintritt frei. red