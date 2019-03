Literatur vom Sofa und Mitgliederversammlung

Literatur vom Sofa geht in eine weitere Runde. Mit dem Untertitel "Die Zauberinnen" wird die Serie Eros in der deutschen Dichtung fortgesetzt. Die Lesung findet am Donnerstag, 14. März, um 20 Uhr in der Bibliothek Hammelburg statt. Zuvor treffen sich die Mitglieder des Freundeskreises "Lesezeichen" um 19 Uhr zur turnusgemäßen Mitgliederversammlung, die ebenfalls in den Räumen der Stadtbibliothek stattfindet. sek