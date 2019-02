Die Pettstadter Kultschmiede lädt am morgigen Donnerstag um 18 Uhr zu einer Vernissage im Bürgersaal des Rathauses ein. Gezeigt werden Arbeiten von Stephan Klenner-Otto (zu sehen anschließend vom 1. März bis 10. April, Mo+Mi 9-13 Uhr, Di+Do 9-12 Uhr & 15-18 Uhr, Fr 8-12 Uhr). Literatur und Zeichnung ergänzen sich in seinen Werken, sind für ihn untrennbar verbunden. Dies schlägt sich bei seiner Arbeit vor allem in der Buchillustration nieder. Die Themen entspringen den ihm begegnenden Bildern aus der Natur, Texten eines Jean Paul, der Musik Wagners oder Legenden wie der Legende der Lucretia. Durch die Begegnung mit dem großen Radierer und Zeichner Caspar Walter Rauh wurde für Stephan Klenner-Otto die Radierung das bestimmende Medium. Foto: p