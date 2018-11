Literatur und Meditation

Das Frauenprojekt "Frauen Moment mal" der Pfarreiengemeinschaft Saaletal (Euerdorf, Wirmsthal, Ramsthal, Sulzthal, Aura) hat diese Woche gleich zwei Angebote: Alle Frauen sind eingeladen zum Literaturkreis. Das Buch in diesem Monat heißt "Auf der Suche nach Indien" von E.M. Forster. Treffpunkt ist am Montag, 26. November, um 19.30 Uhr im Pfarrhaus Sulzthal. Zudem gibt es eine Klangmeditation, bei der sich interessierte Frauen am Mittwoch, 28. November, unter Leitung von Anja Pfennig bei Klängen von der Hektik und dem Stress des Alltags entspannen können. Beginn ist um 19 Uhr, im Pfarrhaus Sulzthal. Bitte mitbringen: Isomatte, Decke, warme Socken und bequeme Kleidung. Anmeldung und Infos bei Heike Bohn Keller Tel.: 0151/512 041 03. red