Literatur und die Leberwurst

So mancher hat es ja schon mitbekommen, dass Christian Schmidt inzwischen nicht nur lesen lässt, sondern auch selber liest. Zusammen mit Jürgen Fleischmann von der gleichnamigen Metzgerei in Adelsdorf, trägt er unter dem Titel "Die lustige Leberwurst" amüsante Geschichten aus dem Fränkischen, aber auch darüber hinaus, vor. Die Lesungen finden in der Metzgerei (Hauptstraße 3) statt, die natürlich ein ganz eigenes Ambiente dafür bietet.

Die nächste Veranstaltung ist am Mittwoch, 17. Juli, um 19 Uhr. Im Eintritt enthalten ist ein leckerer Snack und ein Getränk. Da die Plätze beschränkt sind, wird um rasche Anmeldung gebeten. Diese ist unter der Telefonnummer 09195/992057 oder per E-Mail an buecher-schmidt@t-online.de möglich. red