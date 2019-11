Die Stadtbibliothek Bayreuth und die evangelische Begegnungsstätte "KirchplatzTreff" bieten am morgigen Mittwoch von 14.30 bis 16 Uhr in der Kreativwerkstatt des Uni-Gebäudes RW21 eine weitere Ausgabe der Reihe "Literatur im Gespräch" an. Sie kamen gut weg in den Literaturkritiken der Feuilletons, haben einen Buchpreis bekommen oder landeten weit oben auf den Bestsellerlisten. Ob solche Bücher auch in späteren Jahren noch mit Freude und Spannung gelesen werden, kann man oftmals nur im Rückblick sagen. Sigrid Seebach-Blum und Heike Komma stellen Bücher vor, von denen sie meinen, dass sie über die Tagesaktualität hinaus interessant sind. Gemeinsam mit den Teilnehmern wird versucht nachzuempfinden, was diese Texte so besonders macht. Diesmal steht "Die Widerfahrnis" von Bodo Kirchhoff auf dem Programm. red