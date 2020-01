Literatur im Duett

"Leben und leben lassen": Am Mittwoch, 5. Februar, findet um 19 Uhr in der Bücherei von Bad Rodach ein Abend rund um bemerkenswerte Neuheiten des Buchmarkts statt. Brigitte Rößler-Reuß und Regine Blümig von der Stadtbücherei Neustadt laden zu einem Abend mit literarischen und musikalischen Leckerbissen ein.

"Leben lässt sich nur rückwärts verstehen, muss aber vorwärts gelebt werden" (Kierkegaard). Diesem Motto folgend, durchwandern Brigitte Rößler-Reuß und Regine Blümig auf einer literarischen Reise den umfangreichen Bücherwald abseits der Bestsellerlisten und treffen dabei auf Lesenswertes voller Seelenschmerz und Heiterkeit und mit des Lebens ganzer Fülle. Ob nun Delia Owens "Gesang der Flusskrebse" oder Colson Whitheads "Die Nickel-Boys", die Auswahl der Bücher aus verschiedenen literarischen Bereichen verspricht unterhaltsame, nachdenkliche, aber auch vergnügliche Stunden. Dieser besondere Abend hatte in Neustadt Premiere und kann nun auch in Bad Rodach genossen werden. Die Veranstaltung wird auf dem Bandoneon musikalisch umrahmt, außerdem wird es etwas Leckeres zu essen und zu trinken geben, heißt es in der Veranstaltungsankündigung. Der Eintritt ist frei. red