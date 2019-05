Literarisches zur Kartoffel

Grundnahrungsmittel, exotische Frucht und auch ein Thema in der Literatur: die Kartoffel. Das wissen die beiden Rezitatoren Antje und Martin Schneider aus Berlin mit ihrem Programm "Du Gipfel meines Entzückens! Ein Lob der Kartoffel" hinlänglich zu würdigen. Zu hören sind Gedichte und Texte rund um den Erdapfel am Sonntag, 5. Mai, um 15 Uhr im Schloss Sassanfahrt, Schlossplatz 1. Musikalisch begleitet werden beide von Angela Stoll am Klavier. Karten sind an der Tageskasse erhältlich. red