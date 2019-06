"Pfingsten, das liebliche Fest war gekommen ...", so beginnt Goethes Reineke Fuchs. Erstmals veranstaltet Martin Neubauer einen literarischen Pfingstspaziergang im Hain. Zu hören sind Geschichten und Gedichte von Pfingst-Rosen, -Bräuchen, -Ochsen und -Wundern. Und vom Geist, der weht, wo er will. Treffpukt ist am Montag, 10. Juni, um 11 Uhr vor dem Bootshaus. Anmeldungen sind nicht nötig. red