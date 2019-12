Alle Jahre wieder wird in der Weihnachtszeit im Treppenhaus des Gymnasiums Herzogenaurach ein literarischer Adventskalender aufgehängt. Aus diesem Kalender wird dann jeden Dezembertag ein Buch in die Schulbibliothek aufgenommen, die auf diese Weise 24 neue und lesenswerte Bücher erhält. Die Buchempfehlungen stammen in diesem Jahr von dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, seinem Kabinett und den Präsidenten der sieben bayerischen Regierungsbezirke.

"Es freut mich, wie offen die Politiker auf die Anfrage unserer Bibliotheks-AG reagiert haben. Wir bekamen viele ganz persönliche Büchertipps und ganz viel Lob für unsere Aktion", so der Leiter der Schulbibliothek Winfried Neumann. Manche Politiker erinnern sich bei den Buchempfehlungen an ihre Lieblingslektüre während der eigenen Schulzeit, andere nennen ihr aktuelles Lieblingsbuch oder ein Buch, das jede Schülerin und jeder Schüler ihrer Meinung nach gelesen haben sollte. Manchmal wird es auch ganz privat, so etwa, wenn die Ehefrau als Grund für die Buchempfehlung genannt wird oder wenn ein Bildband der Heimat zeigt, was ein Minister in München vielleicht manchmal vermisst, so das Gymnasium Herzogenaurach.

Der literarische Adventskalender wird von den Schülern der Bibliotheks-AG aufgehängt, die die Bibliothek das ganze Jahr über unterstützen. "Wir möchten unsere Mitschüler zum Lesen bringen - und ich selber freue mich schon auf den 4. Dezember, dann kommt ,Konklave' von Robert Harris, der Buchtipp des Verkehrsministers Reichhart.

Ein Thriller, den ich noch nicht kenne!", meint die Zehntklässlerin Malin Xia. Unterstützung erhält die Schulbibliothek jedes Jahr auch von dem Freundeskreis des Gymnasiums Herzogenaurach mit einer größeren Summe. Für diese Unterstützung bedankt sich Neumann, der auf die Bedeutung des Lesens hinweist und mit Aktionen wie dem literarischen Adventskalender die Lust am Lesen wecken und fördern möchte. Mit der Aktion kommen weitere neue und gute Bücher in die in den vergangenen Jahren modernisierte Bibliothek, etwa der Lesetipp von Kultusminister Prof. Michael Piazolo, der Wolfgang Herrndorfs "Tschick" empfiehlt. Wer wissen möchte, welche Buchempfehlungen der bayerische Ministerpräsident Markus Söder oder Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger den Schülern gegeben haben, ist gerne eingeladen, sich den literarischen Adventskalender im Gymnasium Herzogenaurach anzuschauen. red