Literarische Teestunde im Gymnasium

Die Schulfamilie des Gymnasiums Fränkische Schweiz in Ebermannstadt lädt ein zur nächsten Literarischen Teestunde in der Mediathek im ersten Stock des A-Baus ein. Am Dienstag, 27. November, geht es in Ebermannstadt wieder auf eine literarische Reise, dieses Mal in die Schweiz mit dem 2018 erschienenen Roman "Königskinder" von Alex Capus, dem ein reizvoller Wechsel zwischen Gegenwart und Zeit der Französischen Revolution gelungen ist. Sodann lenken die Teilnehmer der Literatur-AG es Gymnasiums Fränkische Schweiz den Blick auf die Revolution in Bayern von 1918. Volker Weidermann erzählt in seinem Buch "Träumer. Als die Dichter die Macht übernahmen", erschienen 2017, kurzweilig die Ereignisse dieser Phase der bayerischen Geschichte. Veranstaltungsbeginn für die Literarischen Teestunde in Ebermannstadt ist um 19.30 Uhr. red