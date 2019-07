Mit drei meisterhaft ineinander verwobenen Frauenschicksalen möchte die Literatur-AG des Gymnasiums Fränkische Schweiz in der Literarischen Teestunde ihr Publikum nach Indien, Italien und in die USA führen. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 23. Juli, 19.30 Uhr, in der Mediathek des Gymnasiums statt (Eintritt frei). red