Literarische Hommage an Amor

Man mag es kaum glauben, aber es gab tatsächlich einmal eine Zeit vor Skype und WhatsApp - und einst schrieben sich die Menschen sogar noch richtige Briefe mit Briefmarken und tagelangem Warten auf die ersehnte Antwort. Wer sich angesichts der heutigen Schnelllebigkeit, des Hetzens und Jagens, einmal in die vergleichsweise beschaulichen 1960er-Jahre zurückversetzen möchte und zudem noch ein wenig eine romantische Ader hat, der wird Gefallen finden an Alois Lachners Roman "Der Plan - eine Jugendliebe". In der Stadtbücherei in Bad Staffelstein gab der 66-jährige pensionierte Polizist eine Kostprobe aus seinem Erstlingswerk, einer wunderbaren Hommage an Amor und die erste Liebe.

"Wolfgang blickt sie an. Sein Herz bleibt stehen. Willst du keine Nachspeis?, fragt ihn Zita. ... später nimmt er seinen ganzen Mut zusammen, spricht sie an: Warte doch mal, ich muss dir was sagen. Er läuft knallrot an, ein Kloß sitzt im Hals - und er stammelt verlegen: Du ... bist wunderschön."

Zeitloses Thema

Die 25 Zuhörer in der Stadtbücherei lauschen den Worten des Neu-Autors, der mit seiner Geschichte ein ewig zeitloses Thema mit Leben erfüllt, unterhaltsam verpackt in einer literarischen "Zeitreise", zurück ins Jahr 1969.

Sein Roman spielt in der Wildschönau in Tirol. Die 14-jährige Zita aus einem dortigen Dorf und der im Rahmen einer Skifreizeit dort weilende 15-jährige Wolfgang aus Regensburg verlieben sich unsterblich ineinander. Doch die beiden wohnen 300 Kilometer voneinander entfernt - und sie müssen zudem erst einmal Schule und Ausbildung beenden, bevor sie überhaupt an eine gemeinsame Zukunft denken können. Mit Briefen als damals noch wichtigem Kommunikationsmittel, gelegentlichen Telefonaten - das ging vor 50 Jahren noch ordentlich ins Geld - und nur sehr selten möglichen Kurzbesuchen pflegen sie bis dahin eine Fernbeziehung in dem festen Glauben, dass ihre Liebe diese schwierige Zeit überdauern wird.

"Ich bin zum Schreiben gekommen, weil ich schon immer ein wenig ein Träumer war", bekennt Alois Lachner. Heimlich verfasste er schon als Elfjähriger eine kleine Zwergengeschichte. So schlummerte die Lust am Schreiben lange Zeit in ihm und brach sich nun Bahn in Form seines ersten veröffentlichen Romans. Dieser sei, daraus macht er keinen Hehl, auch eine Liebeserklärung an die bewegte Zeit der 1960er-Jahre. "Die Jugend hat rebelliert - Popmusik, Minirock, wir sind per Anhalter gefahren. Wir haben einfach gelebt", erinnert er sich.

Und auch das Verständnis der Eltern, wenn man sich als 15-Jähriger zu jener Zeit verliebt hatte, sei gewachsen. Zehn, 15 Jahre zuvor wäre dies alles ja noch undenkbar gewesen. Und genau diese Epoche thematisiert auf vergnügliche und vor allem sehr herzerwärmende Art und Weise sein Erstlingsroman.

In sechs Monaten sei der Roman entstanden, sagt Alois Lachner. "Zunächst dachte ich, es werden vielleicht 50 Seiten." Am Ende wurden es rund 500. Er habe die beiden Hauptfiguren Wolfgang und Zita "einfach reden lassen", sich in sie hineinversetzt. Er habe die Charaktere beim Schreiben so intensiv "erlebt", dass ihn bisweilen sogar die Gefühle übermannt hätten, gibt Lachner Einblick in sein Seelenleben bei der Entstehung des Werks.

Wie es mit Zita und Wolfgang weitergeht und welche Hürden ihre Beziehung noch zu überwinden hat, soll an dieser Stelle natürlich nicht verraten werden. Die Zuhörer in der Stadtbücherei waren auf jeden Fall sehr angetan von der literarischen Kostprobe. Alois Lachner signierte gerne einige Exemplare des Romans, der als Hardcover, Paperback und auch als E-Book erhältlich ist.

Pilates und Jonglieren als Hobbys

Was den 66-jährigen Alois Lachner sympathisch macht, ist die Tatsache, dass er mit seinem Roman dem zweifelsohne schönsten Thema literarisch Raum gibt: dem Träumen. Zugleich steht der pensionierte Beamte aber mit beiden Beinen im Leben. Der gebürtige Oberpfälzer, der heute in Geroldsbach im oberbayerischen Landkreis Pfaffenhofen zu Hause ist, lebt im Hier und Jetzt. Er bringt sich etwa ein als Senioren- und Behindertenbeauftragter der Gemeinde seines Wohnortes. Es war auch ein Vergnügen, als er nach der Lesung noch ein wenig über sein Rentnerleben erzählte. Abgesehen davon, dass er sich mit Radeln und Schwimmen fit hält, gebe er im Sportverein Kurse für an Pilates, Wirbelsäulen-Gymnastik und Jonglieren. Einen hohen Stellenwert haben für ihn auch seine neun Enkel. "Es gibt nichts Schöneres, als Opa zu sein", sagt er lächelnd.

Nachdem es nun mit dem Erstlingsroman geklappt hat, ist Lachner vom Schreibvirus endgültig infiziert. Man darf sich schon auf einen weiteren Roman aus seiner Feder freuen, der voraussichtlich im Sommer fertig sein wird und den Titel "Johannes 16,23" trägt.

Den Vertretern der Stadtbücherei, die ihm für seine gelungene Lesung mit einem kleinen Präsent dankten, versprach Lanchner, dann gerne wiederzukommen und zu lesen.