Listen für Wallfahrt liegen aus

Für die viertägige Wallfahrt der Pfarreiengemeinschaft "Sieben Sterne im Hammelburger Land" nach Vierzehnheiligen liegen ab sofort bis Sonntag, 12. Mai die Anmeldelisten in der Stadtpfarrkirche St. Johannes aus. Darüber hinaus ist Anmeldung im Pfarrbüro unter Tel.: 09732/2018 möglich. Dort können sich auch Freiwillige als Helfer melden. Wallfahrtsbeginn ist am Donnerstag, 16. Mai, um 5.30 Uhr. Die Rückkunft erfolgt am Sonntag, 19. Mai, gegen 12 Uhr mit dem Bus. vä