Listen für Caritas- Sammlung abholen

Die Caritas-Haussammlung findet vom 18. bis 24. März statt. Die Sammellisten können vom 11. bis 15. März abgeholt werden während der Öffnungszeiten am Dienstag, 12. März, zwischen 8 und 12 Uhr oder am Freitag, 15. März, zwischen 9 und 11 Uhr, da das Büro am Donnerstag nicht geöffnet ist. red