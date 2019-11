Liste wird in Pinzberg aufgestellt

Am 15. März finden die Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen statt. Deshalb lädt die Freie Wählergruppe Dorfgemeinschaft Pinzberg-Gosberg-Dobenreuth-Elsenberg zur Versammlung anlässlich der Aufstellung der Bewerber ein. Diese beginnt am Sonntag, 24. November, um 18.30 Uhr im Gasthaus Schrüfer in Pinzberg. Anwesend sein wird auch Umweltminister Thorsten Glauber (FW). red