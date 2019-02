Liste wird abgearbeitet

Keinerlei Veränderung im Vorstand brachten die Neuwahlen bei der Vogtendorfer Feuerwehr. In der Hauptversammlung wurde lediglich die Mannschaft der Vertrauensleute durch Patrick Funk ergänzt. Für 40 Jahre aktiven Dienst erhielt Peter Frisch das staatliche Feuerwehrehrenzeichen in Gold. Geehrt wurden aber auch andere Mitglieder für ihre langjährige Treue.

"Er ist zuverlässig, strahlt Ruhe und Gelassenheit aus und konzentriert sich auf seine Arbeit." Das sagte Kommandant Heiko Herrmann über Peter Frisch, der seine aktive Zeit aber in naher Zukunft beenden möchte.

Zweiter Vorsitzender Horst Jakob brachte eine Wunschliste in Erinnerung. "Es handelt sich um die Sanierung des Schulhofes und der Tore am Gerätehaus, das Abhängen der Decke im Unterrichtssaal, einen neuen Anstrich am Gerätehaus, die Renovierung des Eingangsbereichs der Schule, die Erneuerung des Gartenzauns ums Schulgelände, einen Frostwächter im Gerätehaus und eine Garage."

Als Vertreter des Bürgermeisters nahm Ralf Völkl dazu Stellung. "In den nächsten zwei bis drei Jahren sollte alles erledigt sein", versprach er. Er lobte die Aktiven für ihren "spontanen Dienst an der Allgemeinheit".

Einen detaillierten und kurzweiligen Bericht erstattete Kommandant Heiko Herrmann. Nach einem Blick in sein "schlau's Büchla" berichtete er von den Einsätzen. Nach dem Sturm "Frederike" habe man querliegende Bäume auf der Straße zum Stübental entfernen müssen. Auch an eine technische Übung mit einem Schrottauto, den Großeinsatz bei einem Scheunenbrand und die Gemeinschaftsübung mit der Höfleser Wehr erinnerte er.

Über ein sattes Plus in der Kasse freute sich Michael Bassing.

In der Versammlung wurde auch die alte Satzung überarbeitet und angepasst. So kann beispielsweise ab sofort jeder eine Mitgliedschaft erwerben und muss nicht erst 14 Jahre alt sein. Die Vorstandsmitglieder sollen künftig nicht mehr für sechs, sondern nur noch für vier Jahre gewählt werden.

Lobende Worte fand der Stellvertreter des Landrats, Gerhard Wunder: "Gut, dass es euch gibt, denn das beste Gerät nutzt nichts, wenn es nicht bewegt werden kann."

Kreisbrandinspektor Matthias Schuhbäck bezeichnete den Zusammenhalt in der Vogtendorfer Wehr als "reife Leistung" und den Vorstand als Motor. Der Bereich der Alarmierung sei noch verbesserungswürdig, räumte er ein und gelobte Besserung. "Er wird sich zeitnah etwas ändern," versprach er der Versammlung. Maria Löffler