Liste liegt aus

Der Stadtrat hat am Montag den Beschluss über die Vorschlagsliste zur Wahl der Schöffinnen und Schöffen gefasst. Die Vorschlagsliste liegt in der Zeit von Donnerstag, 12. April, bis einschließlich Freitag, 20. April, während der allgemeinen Dienststunden im Rathaus I, 1. Stock, Zimmer 1.05, zu jedermanns Einsicht aus. Gegen die Vorschlagsliste kann gemäß § 37 GVG binnen einer Woche nach Schluss der Auslegung schriftlich oder zu Protokoll Einspruch mit der Begründung erhoben werden, dass in die Liste Personen aufgenommen wurden, die nach §§ 32 bis 34 GVG nicht aufgenommen werden durften oder sollten. red