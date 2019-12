Liste der Grünen steht

Die Nominierungsversammlung von Bündnis 90/Die Grünen für den Rödentaler Stadtrat nutzten die amtierenden Stadträte dazu, über ihre Vorhaben zu informieren, sollten sie wiedergewählt werden. Als Mitglied des Werksenates und als Aufsichtsrat der Stadtwerke Rödental will sich Jürgen Faber dafür einsetzen, dass alle Rödentaler ans Glasfasernetz angeschlossen werden und somit keine weiteren Funkmasten nötig sind. Stefan Handke als Mitglied des Finanzsenates und des Senates für Schule, Kultur, Sport, Jugend, Senioren und Soziales sieht im Bau und Erhalt von Kinderkrippen und Kindergärten sowie im Ausbau der Ganztagsschule eine vordringliche Aufgabe. Ulrich Leicht als Mitglied des Bau-und Umweltsenates und als Fraktionsvorsitzender will sich für die Wiederbelebung der alten Ortskerne in allen Stadtteilen einsetzen. Einkaufsmöglichkeiten vor Ort liegen ihm auch am Herzen sowie Erhalt oder Sanierung bestehender Orts- und Gemeindeverbindungsstraßen. Als neuer Kandidat sagte Tom Lauser aus Oeslau, er wünsche sich einen Ausbau der Radwege und eine dezentrale Energieversorgung der Stadt. Einstimmig wurde folgende Liste beschlossen: 1. Michaela Wolf , 2. Ulrich Leicht , 3. Susanne Polz, 4. Stefan Handke, 5. Elvira Schmidt, 6. Jürgen Faber, 7. Janina Sembach, 8. Achim Knauer, 9. Jana Günther, 10. Fred Bardutzky, 11. Jana Schmidt, 12. Thomas Herold, 13. Ursula Kurzendörfer, 14. Tom Lauser, 15. Gisela Friedrich, 16. Gert Holland, 17. Sabine Krämer, 18. Bernd Nageisky, 19. Kerstin Meyer, 20. Hartmut Liebig, 21. Sylvia Dusilek-Handke, 22. Hartmut Schmidt, 23. Birgit Engels, 24. Sven Sembach. red