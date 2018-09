Lisberger feiern sieben Tage Kerwa

Vom heutigen Mittwoch bis Dienstag, 25. September, findet die Lisberger Kirchweih statt. Heute wird ab 16 Uhr eine Kirchweihschlachtschüssel angeboten, berichten die Veranstalter. Der Donnerstag startet um 17 Uhr mit Schlachtschüssel und diversen Speisen. Um 19.30 Uhr findet das "Ausgraben der Kerwa" mit anschließendem Zeltbetrieb statt. Am Freitag herrscht ab 16 Uhr Festbetrieb. Ab 20 Uhr betreten zum Kerwastanz die "Stadtelhofener" die Bühne. Bereits ab 14 Uhr herrscht am Samstag Kirchweihbetrieb. Das Aufstellen des Kirchweihbaumes geht, ebenfalls am Samstag, ab 16 Uhr auf dem Festplatz in Lisberg über die Bühne. Am Sonntag beginnt um 9 Uhr der Kirchweih-Gottesdienst, dem sich ein Frühschoppen anschließt. Am Montag findet um 9 Uhr ein Kirchweihfrühschoppen statt. Ab 15 Uhr wird Frisches vom Grill gereicht. Um 19 Uhr startet der Kirchweihtanz mit "Tutti Frutti". Das "Eingraben der Kerwa" findet am Dienstag, 25. September, um 19.30 Uhr mit einem kleinen Umtrunk auf dem Festplatz statt. red