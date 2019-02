Lisa Badum spricht in Haßfurt

Einen Diskussionsabend veranstalten die Grünen mit der Bundestagsabgeordneten Lisa Badum am Donnerstag, 7. März, um 19 Uhr in Haßfurt. "Ich kenne nur wenige Politikerinnen und Politiker, die so engagiert, voller Energie und überzeugend ihre politischen Standpunkte verteidigen", freut sich Christoph Appel vom Kreisvorstand der Haßberge-Grünen, Lisa Badum in Haßfurt zu einem Diskussionsabend empfangen zu dürfen. Die beiden Themen Klimawandel und Steigerwald lassen spannende Diskussionen und Gespräche im kleinen Saal der Stadthalle Haßfurt erwarten, wie die Grünen mitteilten. Das Hauptthema Klimawandel wird unter dem Aspekt "Auswirkung auf Mobilität" zur Diskussion gestellt. Im Anschluss wollen sich die Grünen der aktuellen Situation im Steigerwald nähern, da die Diskussionen und Ereignisse schon seit einigen Jahren die Region bewegen. Der Grünen-Diskussionsabend ist öffentlich. red