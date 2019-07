Lisa Badum lädt zur Bürgersprechstunde ein

"Was Euch bewegt, bewegt auch mich": Unter diesem Leitspruch lädt Lisa Badum, Abgeordnete für Bamberg und Forchheim für Bündnis 90/Die Grünen, im Juli gleich zweimal zur Bürgersprechstunde. Bereits am Donnerstag, 4. Juli, von 11.30 bis 13 Uhr haben die Bürger in Burgebrach direkt am Marktplatz die Chance, mit Lisa Badum ins Gespräch zu kommen. Ebenso können am Montag, 8. Juli, von 10 bis 11.30 Uhr, die Bamberger Bürger im Wahlkreisbüro Bamberg, Luitpoldstraße 17, mit der Abgeordneten über ihre Anliegen sprechen. Anmeldungen per Mail an lisa.badum.ma07@bundestag.de oder Tel. 0951/40805301. red