Lippenpflege aus dem Kräutergarten

Das BBV-Bildungswerk lädt am Dienstag, 17. April, um 19.30 Uhr zu der Veranstaltung "Lippenpflegestifte aus dem Kräutergarten selbst herstellen" in das Schützenhaus Neufang bei Wirsberg ein.

Attraktive und zarte Lippen gelten als Schönheitsideal. Trotzdem wird die dünne und empfindliche Haut meist nicht ausreichend gepflegt. Handelsübliche Mittel enthalten häufig Paraffin, eine Substanz, die der Haut nur noch mehr Feuchtigkeit entzieht.

Einen Lippenbalsam muss man nicht kaufen, man kann ihn auch ganz einfach selber herstellen mit natürlichen Zutaten aus dem Kräutergarten. Die Teilnehmer erfahren in dem Vortrag viel Wissenswertes zu diesem Thema. Referentin ist Kerstin Sosniok.

Anmeldung erforderlich bei Kreisbäuerin Beate Opel (09227/5007) oder bei ihrer Stellvertreterin Silvia Schramm (09255/96189). red