Lions unterstützen die Kasa

Das Lions-Hilfswerk Kulmbach-Plassenburg hat Geschenkgutscheine im Wert von 1250 Euro für bedürftige Menschen an die Kasa übergeben. Die Kirchliche Allgemeine Sozialarbeit (Kasa) der Diakonie Kulmbach ist eine große Hilfe für Menschen, die Hilfe in sozialen Fragen benötigen. Es ist schon zur Tradition geworden, dass das Lions-Hilfswerk Kulmbach-Plassenburg dies würdigt. In Kooperation mit anderen Einrichtungen, Institutionen und Ämtern werden 50 Geschenkkarten im Wert von je 25 Euro an bedürftige Menschen und Familien ausgegeben.

"Es ist gut zu wissen, dass die Hilfe genau dort ankommt, wo sie am dringendsten gebraucht wird. Und das ganz unbürokratisch und auf direktem Weg. Hier verlassen wir uns auf die Kompetenzen von Pia Schmidt und ihrem Team", so Gerhard Müller vom Lions-Hilfswerk Kulmbach-Plassenburg bei der Übergabe. red