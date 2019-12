Lions spenden über 100 Weihnachtsbäume

"Jeder, der möchte, sollte sich das Weihnachtsfest mit einem Baum verschönern können!" Unter dieses Motto stellte der Lions-Club Kulmbach-Plassenburg seine Christbaumaktion.

Über 100 Bäume fällten Mitglieder des Clubs in der Nähe von Presseck, verpackten sie in Netze und brachten sie nach Kulmbach. Dort wurden sie an Vertreter karitativer Einrichtungen übergeben. red