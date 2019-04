Lions holen die "Beatles" heute Abend nach Oberhaid

Der Lions Club Bamberg-Residenz lädt am heutigen Samstag zu einem Benefizkonzert nach Oberhaid ein. Dabei werden zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: Die Gäste haben ihren Spaß und der Reinerlös geht an karitative Organisationen und Projekte im Raum Bamberg. Ein Teil des Geldes bleibt gleich dort, wo gerockt wird: in Oberhaid. Er geht an die Maria Betz-Stiftung, die sich um Senioren kümmert. Zehn Euro kostet der Eintritt im Vorverkauf, und dafür ist, verrät Organisator Gerhard Förtsch, ab ab 20 Uhr im Festsaal der Brauerei Wagner einiges geboten.

Den Anfang machen die "besten Bayern-Beatles". Dazu waren Andreas Dusold, Jochen Förtsch, Johannes Glückert, Jürgen Schober und Armin Uschbanok von den Zuschauern der "Abendschau" und den Hörern von "Bayern 1" 2010 gewählt worden.

Ab etwa 22.30 Uhr übernimmt dann die "United Beat Band". Die sechs Jungs treten seit 1985 gemeinsam auf und drehen unter dem Motto "Meat the Beat" die musikalische Uhr um ein paar Jahrzehnte zurück.

Karten für die 14. Lions Rock-Night lassen sich unter der Telefonnummer 09544/925-112 bestellen. Kurzentschlossene können ihr Glück heute Abend auch direkt an der Abendkasse versuchen (Einlass ab 19 Uhr). Um das leibliche Wohl kümmert sich die Brauerei. pri