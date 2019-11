Lions fördern Jugendarbeit

Auch in diesem Jahr unterstützt der Lions-Club Kulmbach-Plassenburg im Rahmen des Projekts "20 000 x Zukunft" regionale Vereine und Institutionen bei der Jugendarbeit. In einer Feierstunde im Clubhotel "Dobrachtal" überreichte Lions-Präsident Thomas Eidloth gemeinsam mit dem Präsidenten des Lions-Hilfswerks, Gunther Heckel, und den jeweiligen Paten der Vereine aus dem Lions-Club eine Spende von jeweils 1000 Euro. Freuen konnten sich Vertreter des Musikvereins Burghaig (Pate: Ralf-Herbert Kneitz), der Wasserwacht Thurnau (Pate: Hans Schwender), des VfR Katschenreuth (Pate: Sebastian Grebe), des Geflügel- und Kleintierzuchtvereins Mainleus (Pate: Bernd Dörnhöfer) und des TSC Mainleus (Pate: Thomas Eidloth).

70 000 Euro hat das Hilfswerk des Lions-Clubs Kulmbach-Plassenburg im Rahmen von "20 000 x Zukunft" mittlerweile an Vereine und Institutionen der Region gespendet, die das Geld für ihre Jugendarbeit einsetzen. "Die Jugendarbeit ist der Bereich, in dem die Jüngsten spielerisch an die verschiedensten Aktivitäten herangeführt werden, so dass wir uns auch in Zukunft über ein lebendiges Vereinsleben in unserer Region freuen können. Das wollen wir unterstützen", sagte Präsident Thomas Eidloth. red