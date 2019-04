Lions-Clubs schießen auf Kunstwerk

Bei seiner Kulturförderung unterstützt der Lions-Club Kronach seit Jahren fachübergreifende pädagogische Projekte an Schulen, die Musikpädagogik und die bildende Kunst. Die Jubiläumsschützenscheibe zum 50-jährigen Bestehen des Lions-Clubs sollte etwas Besonderes werden: ein modernes Kunstwerk. In Verbundenheit mit dem Lions-Club Wien "Gloriette" wird am heutigen Samstag mit den Wiener Gästen im Kronacher Schützenhaus auf diese Scheibe geschossen.

Lisa Stöhr, die in Kronach wohnhafte Malerin, arbeitet seit einiger Zeit an runden Bildern. So lag es nahe, sie um die Gestaltung der Schützenscheibe zu bitten. "Das kann ich schon machen, aber es wird ein Bild von mir werden, keine dekorative Scheibe, und ich werde sie mit Jasmin, einer meiner Schülerinnen, malen. Die Gestaltung eines Tondos - so werden runde Bilder seit der Renaissance genannt - wird für sie etwas Besonders werden."

"Vorrangig Malerei"

Stöhrs Malerei ist keine Wiederholung von vergangenen Stilen. Sie kopiert keine Motive, ihre Malerei ist nicht zweckgebunden. Die von ihr gestaltete Lions-Schützenscheibe ist kein Kunsthandwerk wie die üblichen Scheiben, betont sie, sondern vorrangig Malerei. Weil ihr Kunstpädagogik sehr am Herzen liegt, beteiligt sie oftmals Schüler an ihren eigenen Arbeiten. Die Ergebnisse wurden schon in großen Ausstellungen präsentiert. Schüler lernen von Künstlern und Künstler lassen sich von Schülern inspirieren. Auf der Lions-Schützenscheibe umkreisen vier geflügelte Schlangen, wie man sie von Lucas Cranach her kennt, einen grauen, nebligen Kosmos, der kein oben und unten kennt - alles ist in Bewegung, im Fluss. Der Betrachter muss einen eigenen Standpunkt finden - und der Schütze muss sich orientieren und ins Schwarze treffen. red