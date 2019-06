höchstadt.inFranken.de

Lions-Club unterstützt Schulprojekt

Ein gutes Frühstück ist ein wertvoller Tagesbeginn, und so haben die Mitglieder des Lions-Clubs Aischgrund beschlossen, die Aktion "Gesundes Frühstück" an der Mittelschule in Höchstadt zu unterstützen...