Lions Club unterstützt die Erfüllung letzter Wünsche und die Erinnerung an tote Kinder

Kronach — "Das sind zwei Projekte, die mich im Herzen berühren." Hajo Barnickel, derzeit Präsident des Lions Club Kronach Festung Rosenberg, ringt fast mit Worten, als er eine Spende von insgesamt 2000 Euro übergibt. Sie geht einmal an das ASB-Projekt "Wünschewagen" und einmal an den Verein "Sternchenzauber und Frühchenwunder". Stellvertretend nahmen Silke Tannhäuser und Maria Setale das Geld in den Räumen des ASB in Kronach in Empfang.

"Wir wollen besonders auch für Projekte in unserer Region spenden", erklärt der Präsident diese Entscheidung. "Und wenn möglich, wollen wir damit auch Menschen helfen, einen Weg zu gehen, der fast unbegehbar ist." So diene der Wünschewagen des ASB dazu, sterbenskranken Menschen einen letzten Wunsch zu erfüllen. Sie könnten noch einmal ihren Lieblingsort, ein Fußballstadion oder ein Konzert besuchen. "Man kann uns einfach anrufen und nachfragen, wir freuen uns darauf, helfen zu können," meint Silke Tannhäuser vom ASB. Gleichzeitig hat sie aber auch eine Bitte an die Betroffenen: "Warten Sie nicht, bis es zu spät ist."

Nie eine wirkliche Chance gehabt

Auch Maria Setale wird dann gerufen, wenn ein kleines Licht nach kurzem Aufflackern erloschen ist und ein Leben, das noch gar nicht begonnen hatte, schon wieder zu Ende geht. Sie fotografiert ehrenamtlich Kinder, die die Schwangerschaft nicht überlebt haben oder auch kurz nach der Geburt gestorben sind. Damit möchte sie auf Wunsch der Eltern eine Erinnerung festhalten. Das tut sie seit Februar diesen Jahres und sie sagt, sie würde diese Entscheidung immer wieder treffen. "Durchschnittlich habe ich drei Einsätze pro Monat. Entweder informiert mich die Klinik oder die betroffenen Eltern rufen direkt bei mir an." Was das emotional mit ihr macht, beschreibt sie so: "Je weiter fortgeschritten die Schwangerschaft ist, desto mehr nimmt es einen mit. Das sind winzig kleine Menschen, die nie eine wirkliche Chance hatten. Aber ich habe einen Mann, der diese Last mit mir teilt. Bei ihm kann ich mir alles von der Seele reden. Würde das einmal nicht reichen, kann ich mir professionelle, psychologische Unterstützung holen."

Maria Setale wird auch gerufen, wenn Frühchen auf die Welt geholt werden, deren Überlebenschancen sehr niedrig sind. "Mein jüngstes Baby hat die zwölfte Schwangerschaftswoche nicht überlebt", meint sie und spricht von Kindern, die von der Mutter nicht ausgetragen werden konnten. "Dafür gibt es verschiedene Gründe. Es kann eine schwere Krankheit des Kindes oder auch der Mutter selbst sein, die dazu führt. Aber wenn die Mutter weiß, was sie erwartet, kann sie versuchen, sich irgendwie darauf vorzubereiten. Bei spontanen Totgeburten ist das aber nicht möglich und die Eltern müssen irgendwie versuchen, damit umzugehen."

Ihre Fototermine selbst verlaufen sehr unterschiedlich. "Das ist wirklich individuell und ich versuche vorher schon abzuklären, was mich erwartet."

Trost über die Bilder

Manche Eltern seien sehr gefasst, manche so traurig, dass sie kaum sprechen könnten. "Ich versuche, ihnen Trost zu spenden, auch über meine Bilder." Manchmal komme wirklich die ganze Familie zum Fotografieren, manchmal aber auch nur ein Elternteil. Ich kläre den Ablauf, denn jeder hat eine ganz eigene Vorstellung, die Erinnerung an ein totes Kind festzuhalten." Braucht sie zum Beispiel Kleidung für das Kind, so kann Maria Setale diese über ihre Organisation "Sternchenzauber und Frühchenwunder" anfordern. "Das sind Größen, die bekommt man nicht einfach im Handel." Was sie gerne und öfter mitbringt, sind kleine Details wie ein Gänseblümchen oder ein Stoffteddy. "Aber manche Eltern wollen auch einfach nur die Hand ihres Kindes noch einmal berühren."

Warum Eltern überhaupt Fotos mit oder von ihren toten Babys haben wollen, erklärt sie so: "Sie haben Angst, das tote Kind zu vergessen, wollen eine Erinnerung." Aus diesem Grund verpackt Maria die Bilder auch immer separat. "Bekommen die Eltern mein Päckchen mit den Erinnerungsstücken, dann liegen die Fotografien nicht offen obenauf. Ich stecke sie in ein Kuvert und jeder kann für sich entscheiden, wann er bereit ist, es zu öffnen und die Tür zur Erinnerung aufzustoßen. Es wäre nämlich viel schlimmer, wenn man es bereut, gar keine Erinnerung in der Hand halten zu können."

Und sie hat ebenfalls eine Bitte an alle, die betroffen sind: "Sprechen Sie mit dem Krankenhauspersonal oder mit einer Vereinigung, die für Frühchen und Sternenkinder tätig ist. Hier bekommen Sie die Unterstützung, die Sie brauchen." Und sie richtet auch einen Appell an alle Hobby- und Berufsfotografen: "Vielleicht möchten Sie uns mit Ihrer Tätigkeit unterstützen, damit nicht ein paar Wenige diesen Job tun. Wir sind froh über jeden, der uns dabei hilft."