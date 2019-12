Lions-Club thematisiert Chance der Integration

Sie klingt fast wie ein modernes Märchen, die Geschichte von Umeswaran Arunagirinathan. Es ist die Geschichte der gelungenen Integration eines tamilischen Kriegsflüchtlings, der als unbegleiteter zwölfjähriger Junge nach Deutschland kam und heute als Herzchirurg arbeitet. Er ist der Redner beim Neujahrsempfang des Lions-Club Lichtenfels am Montag, 13. Januar, ab 19 Uhr im Stadtschloss, zu dem die Bevölkerung eingeladen ist. Der Eintritt ist kostenfrei.

Umeswaran Arunagirinathan wuchs auf Sri Lanka inmitten des Bürgerkriegs auf und floh als Zwölfjähriger ohne Eltern und Geschwister über Afrika nach Deutschland, wo er in Hamburg bei einem Onkel unterkam. In Deutschland wurde er zum geduldeten Kinderflüchtling, dem kurz vor dem Abitur die Abschiebung droht. Lehrer, Mitschüler und deren Eltern sammeln Geld für die Anwaltskosten, kämpfen für sein Hierbleiben. Insgesamt 18 Jahre kämpft er, um dazu zu gehören. Er wird deutscher Staatsbürger, studiert Medizin und arbeitet heute als Herzchirurg in Bremen.

"Mut machen und motivieren"

Arunagirinathan engagiert sich neben seiner beruflichen Tätigkeit für die Integration von Flüchtlingen. Er möchte der Gesellschaft nicht nur angehören, sondern sie mitgestalten. "Mit meiner Geschichte möchte ich Menschen in einer ähnlichen Situation Mut machen und die vielen ehrenamtlichen Helfer motivieren, weiterzukämpfen", erklärt er. "Ich will allen zeigen: Man kann es schaffen!" red