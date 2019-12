Lions Club spendet für Frauenhaus

Das Frauenhaus Bamberg wird derzeit generalsaniert und hat ein Ausweichquartier in der Region bezogen. In diesem besuchten jetzt Jürgen Bruhn, Präsident des Lions Club Bamberg, und dessen Ehefrau Erika die zehn Frauen und fünfzehn Kinder, um ihnen eine besondere Adventsfreude zu machen.

Bruhn übergab an Einrichtungsleiterin Ursula Weidig einen symbolischen Scheck über genau 6673 Euro, die Hälfte des Spendenaufkommens am Club-Stand auf der Sandkerwa 2019. Die Summe reiche für die komplette Einrichtung eines größeren Zimmers im neusanierten Frauenhaus für eine Mutter mit vier Kindern, freute sich Ursula Weidig. Das bisherige Mobiliar habe zum größten Teil aus Wohnungsauflösungen gestammt und sei in dem seit 1986 genutzten Frauenhaus in die Jahre gekommen. Künftig solle es neue, von einem Schreiner hergestellte Möbel geben, die auch dem geänderten Wohnkonzept entsprechen würden.

Das Frauenhaus in Bamberg kann voraussichtlich im Mai 2020 wieder eröffnet werden. Kontakt: Postanschrift: SkF Bamberg e.V., Schwarzenbergstraße 8, 96050 Bamberg, Telefon 0951/58280, frauenhaus@skf-bamberg.de. mkh