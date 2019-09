Lions Club spendet 4000 Euro für die Banzer Orgel

Nach über 30 Jahren war wieder eine Reinigung der berühmten Seuffert-Orgel der Banzer Stiftskirche notwendig geworden. Die gesamten Pfeifen wurden in der Werkstatt des Orgelbauers Gerald Woehl in Marburg gereinigt und neu intoniert.

Zur Deckung der Kosten von 40 000 Euro trug der Lions-Club Lichtenfels, der nicht nur soziale Maßnahmen unterstützt, sondern auch kulturelle Projekte fördert, mit einer beachtlichen Spende von 4000 Euro bei. Präsident Uwe Fischer, der Vizepräsident und Fördervereinsvorsitzende Walter Mackert sowie Mitglied Manfred Büdenbender aus Altenbanz überreichten diese an Pfarrer Hans-Werner Alt.

Der langjährige Pfarrer von Banz und Altenbanz, dem die Orgel stets sehr am Herzen lag, bedankte sich herzlich beim Lions-Club für die großzügige Spende und ging bei einem Rückblick auf die Geschichte der Orgel ein. Die große Hauptorgel sei 1735/37 unter der Ära des Abtes Gregor Stumm (1731 - 1768) von dem Würzburger Hoforgelbauer Johann Philipp Seuffert errichtet worden. Die Wittelsbacher hätten diese hochwertige Orgel 1902 entfernt und 1904 - dem romantischen Zeitgeschmack entsprechend - durch eine Orgel der Firma Bittner aus Eichstätt ersetzt, die aber im Laufe der Zeit unspielbar wurde. Ein glücklicher Umstand habe schließlich 1985 den Erwerb der wiedergefundenen Seuffert-Orgel aus dem Kloster Grafschaft in Nordrhein-Westfalen und den Einbau durch die Orgelbaufirma Woehl ermöglicht. Seither erklinge wieder ein barockes Orgelwerk in der barocken Kirche, das sich nun nach der Reinigung wieder in einem optimalen Zustand befinde.

Davon konnten sich die zahlreich erschienenen Lions-Club-Mitglieder überzeugen, die der Pfarrer zu einem halbstündigen Orgelkonzert eingeladen hatte. Der Organist Axel Stumpf aus Schmölz interpretierte Werke von dem in Hummendorf geborenen Komponisten Johann Georg Herzog (1822 - 1909), dem Bach-Schüler Johann Ludwig Krebs (1713 - 1780) und dem Barock-Komponisten Dietrich Buxtehude (1637 - 1707). thi