Lions-Club golft und sammelt für den guten Zweck

80 Teilnehmer wetteiferten um den Sieg beim diesjährigen Golfbenefizturnier des Lions-Clubs Aischgrund, aber siegen konnten dann doch nur zwei: Johanna Zinsmeister vom Golfclub Steigerwald bei den Damen und Gerhard Dill, ebenfalls vom Golfclub Steigerwald, bei den Herren hatten am Ende die Nase vorn bzw. die meisten Brutto- und Nettopunkte auf ihrem Konto.

Nicht nur sportlich war das Turnier ein Erfolg, sondern auch finanziell. Eine Einnahme, mit der der Club weiterhin Gutes tun kann, so Präsident Christian Schmidt. Er zeigte sich sowohl den Golfern als auch den Sponsoren gegenüber dankbar, dass sie durch ihre Teilnahme bzw. durch ihre Spende zu dem Erfolg beigetragen haben. Es sei erfreulich, dass diejenigen, denen es gutgehe, auch Solidarität mit denen zeigen, die nicht so gut gestellt sind. Ein Dank ging an Axel Rogner, der das Turnier perfekt organisiert hatte. red