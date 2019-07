Lions Club fördert soziales Engagement

In einer Feierstunde zeichnete der Lions Club Lichtenfels im Landratsamt zum zweiten Mal drei Schüler für ihre schulischen Leistungen und ihr soziales Engagement mit einem jeweils mit 1000 Euro dotierten Förderpreis aus.

Johannes Morhard hatte während seiner Präsidentschaft 2017/2018 die Idee einen Lions-Förderpreises für Schüler aus dem Landkreis auszuloben. Die Gründe dafür nannte Walter Mackert, Vorsitzender des Lions-Fördervereins. Es sollen Schüler gefördert werden, die sich nicht nur im Schulunterricht durch Leistungsbereitschaft hervortun, sondern die sich auch im gesellschaftlichen und sozialen Bereich engagieren, ob in der Schule, in Vereinen oder diversen Einrichtungen und Organisationen, um damit auch für ihre Mitschüler ein Vorbild zu sein. Mit dem Preis soll die weitere Ausbildung gefördert werden.

Lions-Präsident Uwe Fischer hob die Intention des Förderpreises hervor. Junge Menschen sollen erleben, dass sie auch von außerhalb der Schule eine Wertschätzung für ihre Leistungen erhalten. Thomas Meier, Schulleiter des Gymnasiums Burgkunstadt, freute sich, dass es Schüler gibt, die auf verschiedenen Gebieten Einsatz zeigen und dass dies auch durch den Lions Club gewürdigt wird. Stefan Völker, Schulleiter des Metanier-Gymnasiums, bekräftigte, dass unsere Gesellschaft solche engagierte Menschen brauche.

Urkunden für drei Schüler

Landrat Christian Meißner würdigte mit einer kurzen Laudatio die drei Preisträger und übergab im Auftrag des Lions Club die Förderpreise in Höhe von jeweils 1000 Euro und eine Urkunde an die drei Schüler. Sanjey Sivanesan aus Burgkunstadt, dessen Eltern aus Sri Lanka stammen, hätte sich durch klare Zielvorstellungen und ein beachtliches Selbstbewusstsein hervorgetan. Dies habe ihn befähigt, über die Einführungsklasse am Meranier-Gymnasium und die Qualifikationsklasse am Gymnasium Burgkunstadt den Sprung von der Realschule zum Gymnasium bis zum Abitur zu schaffen. Dabei habe er großes schulisches Engagement als Mitglied des Chores und des Theaters sowie als Streitschlichter gezeigt.

Im Gegensatz zu manchen Schulabgängern, die sich über ihren beruflichen Werdegang noch im Unklaren sind, wisse Theresa Weis aus Michelau genau, was sie will, auch wenn sie das Abitur erst im nächsten Jahr am Meranier-Gymnasium anstrebt. Ihren Traumberuf Architektin habe sie seit längerer Zeit fest im Blick. Sie habe schon Praktika absolviert und arbeite auch zeitweise in ihrer Freizeit, um sich ein Taschengeld zu verdienen.

Vanessa Welsch aus Redwitz, Abiturientin am Gymnasium Burgkunstadt, deren schulische Leistungen ebenso wie die von Theresa Weis sehr gelobt wurden, habe sich in der evangelischen Gemeindearbeit im Jugendbereich sehr hervorgetan und bei Regens Wagner ein freiwilliges soziales Schuljahr absolviert. Außerdem startete sie ein Afrika-Projekt, bei dem die Schule vier Patenschaften übernahm. Demnächst möchte sie ein freiwilliges ökologisches Jahr am Schliersee in Angriff nehmen und dann ein Studium beginnen. Da sie sich im Urlaub befand, nahm ihre Mutter die Auszeichnung entgegen. thi