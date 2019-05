Lions-Club: Flohmarkt für den guten Zweck

Der alljährliche Flohmarkt des Lions-Clubs Forchheim findet dieses Jahr auf dem Forchheimer Stadtfest statt. Am Donnerstag, 30. Mai, (Christi Himmelfahrt) werden von 11 bis 16 Uhr in der Hauptstraße im Bereich des Paradeplatzes verschiedenste Artikel zum Kauf angeboten. Auch ein Stand mit Kaffee und selbst gebackenen Kuchen steht für die Besucher bereit. Alle Einnahmen werden wieder einem sozialen Zweck zugutekommen. Ebenso wird gegen 16.30 Uhr der Erlös des Lions-Konzertes mit den "4 Souls", welches in der St.-Johanniskirche stattfand, auf dem Stadtfest vergeben. Empfänger dieses Erlöses werden vier gemeinnützige Organisationen sein. Jeweils 1111 Euro erhalten der Verein "Verstreuth", die Lebenshilfe Forchheim, der Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes sowie die Jugendarbeit Forchheim-Nord. red