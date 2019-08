Lions Club Coburg Veste zeigt fränkische Attraktionen

Dem Gedanken der Lions-Organisation "We Serve" ("Wir dienen") folgend, besteht für junge Menschen aus aller Welt die Möglichkeit, an einem dreiwöchigen Jugendcamp teilzunehmen. Eine Mitgliedschaft der Eltern bei Lions ist hierbei keine Voraussetzung. Die "Basisstation" des diesjährigen Franconia-Camps befindet sich in Königsberg, und dort werden die Teilnehmer zwei Wochen zentral betreut. Informationen und Werte der Gesellschaft werden vermittelt. Sehenswürdigkeiten, Sport und Spaß dürfen nicht fehlen. "Der Einstieg erfolgt aber mittels eines einwöchigen Aufenthaltes in Gastfamilien. Hier erhalten die Schüler/Studenten oder jungen Berufstätigen Einblick in unseren täglichen Arbeitsablauf, die Gepflogenheiten in unserem Umfeld und besuchen historische wie aktuelle Highlights der Region", heißt es in einer Pressemitteilung. Für drei junge Damen aus Mumbai/Indien (Designerin, Architektin und Anwältin von Beruf) ging es über Design Campus, Justizgebäude, Veste zur Zollinger Halle und nebenbei vom Schlossplatz- zum Schützenfest. Für überzeugte Vegetarier des asiatischen Kontinents genauso eine Herausforderung wie für Gasteltern, die religiös geprägte Ernährungsregeln zu respektieren hatten. Gespräche in der Familie eröffneten für Gast- wie Gastgeber neue Horizonte. Warum eine gut gefüllte Fußgängerzone oder eine deutsche Autobahn im Urlaubsverkehr als leer empfunden wurden, ließ sich angesichts Indiens Bevölkerung von 1,2 Milliarden Menschen und den Bildern aus dem Ballungszentrum Mumbai schnell erklären. Recycling von Plastikflaschen muss erläutert werden und ist keineswegs überall selbstverständlich - "ein kleiner Beitrag zum besseren Verständnis miteinander in einer friedlichen und umweltbewussteren Erde", so die Mitteilung. red