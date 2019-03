Lions Club Coburg Veste unterstützt Hospiz

Seit 2008 unterstützt der Lions Club Coburg Veste die Arbeit des Vereins "Lebensraum - ein Hospiz für Coburg" durch die Organisation eines Benefizkonzertes mit dem Heeresmusikkorps Veitshöchheim. In diesem Jahr konnten 1000 Euro als Erlös überreicht werden.

Mit großer Freude nahm die Vorsitzende des Fördervereins Lebensraum, Helga Schadeberg, die Spende aus den Händen von Ingrid Nassios, Präsidentin des Lions Clubs Coburg Veste, entgegen. "Hospize dürfen keinen Gewinn erwirtschaften. Die Kranken- und Pflegekassen tragen 95 Prozent unserer Kosten, für die restlichen fünf Prozent sind wir auf Spenden aus der Bevölkerung angewiesen", sagte Schadeberg über das erst letzten Sommer eröffnete Hospiz in der Kükenthalstraße. "Da ist es schön, gemeinnützige Organisationen wie den Lions Club Coburg Veste seit über zehn Jahren an unserer Seite zu wissen". Simone Lahl, Leiterin der Einrichtung, und Caritas-Geschäftsführer Norbert Hartz gaben in einer sehr informativen Gesprächsrunde tiefe Einblicke in die tägliche Arbeit im Hospiz. des