Lions-Club beschenkt die "Tafel"-Kinder

Die einen schreiben ellenlange Wunschlisten direkt an einen Online-Versender, andere können nur auf wenig hoffen, wenn es Weihnachten wird. Damit es in den Familien, die im Landkreis Haßberge bei den "Tafeln" Kunden sind, anders wird, haben die Mitglieder des Lions-Clubs Haßberge 100 Päckchen für Kinder gepackt, voller Überraschungen zum Fest. Präsident Wolfgang Rottmann freute sich über viele helfende Hände, als im Autohaus Gelder und Sorg in Haßfurt an langen Tischen die Schachteln gefüllt und dann weihnachtlich verpackt wurden. Sie werden in der Adventszeit beim Besuch im Sozialladen an die Eltern der registrierten Kinder ausgegeben, damit es Heiligabend eine schöne Bescherung gibt. sw