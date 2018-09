Linkshändige Kinder richtig fördern

Die Händigkeit eines Kindes ist genetisch festgelegt und steht von Geburt an fest. Linkshändigkeit ist genauso normal wie Rechtshändigkeit. Dennoch benötigen Eltern, Erzieher, Lehrer und andere Bezugspersonen entsprechende Kenntnisse, eine differenzierte Beobachtungsgabe und ein daraus resultierendes Verhalten im Umgang mit dem linkshändigen Kind, um es angemessen zu fördern und bei Alltagsaktivitäten zu unterstützen. Über diese und andere Themen informiert die Volkshochschule in der Löwenstraße 16 am Montag, 24. September, um 19.30 Uhr. Um Anmeldung unter Telefon 09561/8825-0 oder online auf www.vhs-coburg.de wird gebeten. red