Freunde und Mitglieder des Linken Bündnisses Haßberge sind zu einer Diskussion eingeladen, die am Mittwoch, 12. Juni, um 18.30 Uhr im Hotel "Walfisch" in Haßfurt stattfindet. Thema des Abends ist, wie die Linkspartei mitteilte: "Der rechte Rand". Die Inhalte sind die AfD, "Der Dritte Weg", die Rechte, aktuelle Wahlergebnisse, Ursachen und Strategien. "Was können wir tun?", fragt die Linke. red