Linke Seite des Autos ist verkratzt

Zeugen sucht die Polizei (Ruf 09521/9270) zu einer Unfallflucht in Haßfurt. Der Fahrer eines schwarzen Audi hatte seinen Pkw von Montag, 8 Uhr, bis Donnerstag, 10.30 Uhr, in der Häckergasse ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt. Donnerstagfrüh stellte der Fahrer fest, dass sein Audi während der Standzeit angefahren und beschädigt worden war. Der unbekannte Unfallverursacher hatte dabei Kratzer über die gesamte linke Fahrzeugseite "verteilt" und einen Schaden von 2000 Euro hinterlassen. Er fuhr weiter, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern.