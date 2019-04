Linke ruft zur Teilnahme auf

Die Ostermärsche dieses Jahres fallen nach Meinung der Linken in eine Zeit der weltweiten Aufrüstung. In der EU werde angestrebt, die Rüstungsausgaben auf zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes anzuheben, in Deutschland wurden sie in den letzten Jahren um gut ein Drittel aufgestockt, eine weitere Erhöhung wird diskutiert. Gleichzeitig falle mit der Kündigung des INF-Vertrages durch die USA ein wichtiger Baustein der internationalen Regeln für Atomwaffen weg. Ein neues atomares Wettrüsten drohe.

Trend zur Militarisierung stoppen

Der Kreisverband Erlangen/Erlangen-Höchstadt der Partei sieht diese Entwicklung mit Sorge und ruft mit Nachdruck zur Teilnahme an den Ostermärschen auf. Sprecher Lukas Eitel: "Wir treten ein für ein Europa des Friedens und der Abrüstung. Das Geld sollte für Bildung und soziale Gerechtigkeit ausgegeben werden, nicht für Panzer und Bomben. Waffen schaffen keinen Frieden. Wir müssen den Trend zur Militarisierung stoppen!"

Die Mitglieder werden deshalb dazu aufgerufen, am 20. April am Ostermarsch in Erlangen teilnehmen. Gemeinsamer Startpunkt ist am Hugenottenplatz um 12 Uhr.

Wie Eitel deutlich macht, fordert die Linke den Beitritt Deutschlands zum Atomwaffenverbotsvertrag, ein Verbot von Rüstungsexporten und eine konsequente Orientierung auf zivile Konfliktlösung. red