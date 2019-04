Linke fordert Sozialticket für Benachteiligte

Die Bamberger Linke Liste (Bali) möchte finanziell benachteiligte Mitbürger bei der Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs in der Stadt Bamberg durch die Einführung eines Sozialtickets deutlich entlasten.

Einzelfahrscheine sollen für diesen Personenkreis zum halben Preis angeboten werden, ein Monatsticket ab 9 Uhr soll 15 Euro kosten. Ein Ticket für eine Nutzung auch zu den Stoßzeiten vor 9 Uhr soll für maximal 25 Euro erworben werden können. Kinder und Jugendliche aus finanziell benachteiligten Familien sollen ganz kostenfrei befördert werden, heißt es in der Mitteilung der Bali.

Man müsse davon ausgehen, dass "neben den Busfahrten in der Stadt weitere Ausgaben für Verkehr anfallen, zum Beispiel für Wege außerhalb der Stadt oder für Kauf und Unterhalt eines Fahrrads oder Benzinkostenbeteiligung bei Mitnahmen", erläutert Vorstandsmitglied Andreas Tränkenschuh von der Bamberger Linken Liste den Antrag an den Stadtrat. "Bezieher von Sozialleistungen müssen ihre gesamten Verkehrskosten tatsächlich mit den Beträgen decken können, die in den Sozialleistungen eingerechnet sind, das sind etwa 26 Euro monatlich", begründet Tränkenschuh die veranschlagten Preisnachlässe. Er führt weiter aus: "Andernfalls nehmen die Betroffenen von öffentlichen Beförderungen Abstand, wie es häufig zu beobachten ist, und sind dadurch in ihrer sozialen Teilhabe unzulässig eingeschränkt."

Anspruchsberechtigt sollen unter anderem Bezieher von ALGII, von Grundsicherung bei Erwerbsunfähigkeit oder im Alter, von Asylbewerberleistungen, von Wohngeld und von Bafög sein. Dieser Personenkreis soll einen Sozialpass, genannt "Bamberg Pass" erhalten. Dieser Pass soll zusätzlich zum ÖPNV auch dazu berechtigen, städtische Einrichtungen wie Bäder, Museen, Stadttheater - die auch bisher Ermäßigungen ermöglichen - zum halben Preis zu nutzen.

Die Bamberger Linke Liste erwartet bei Einführung des Sozialtickets eine deutliche Steigerung der ÖPNV-Nutzung, wodurch die Preisnachlässe zumindest teilweise ausgeglichen werden. Eine verbleibende Finanzierungslücke könnte vom VGN übernommen werden. red