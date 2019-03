Line Dance: Neuer Kurs

Die VHS Neudrossenfeld bietet einen Lince-Dance-Kurs über zehn Abende an. Start ist am Freitag, 15. März, von 19 bis 20.30 Uhr in der Grund- und Mittelschule Neudrossenfeld. Die Mindestteilnehmerzahl beträgt zehn Personen. Kursleiterin ist Martina Schiller. Anmeldungen unter der Telefonnummer 09203/ 99313 oder per Mail: poststelle@neudrossenfeld.de. Line Dance ist eine Tanzform, bei der einzelne Tänzer in Reihen und Linien vor- und nebeneinander tanzen. red