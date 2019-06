Lindenmann-Werke im Heizhaus

Am Freitag, 28. Juni, 19 Uhr, wird im Heizhaus (neben der Fortuna Kulturfabrik) eine Ausstellung mit Arbeiten von Roland Lindenmann eröffnet. Nach dem Tod des Künstlers 2011 ist dies die erste öffentliche Ausstellung. Es werden überwiegend Werke auf Papier gezeigt, die der Initiative für Roland Lindenmann überlassen wurden. Dazu kommen mehrere Werke aus Privatbesitz, darunter ein preisgekröntes Triptychon, das 2005 entstand. Am Samstag, 29., und am Sonntag, 30. Juni, ist die Ausstellung von 15 bis 18 Uhr geöffnet, sie endet am Sonntag, 28. Juli. Besichtigungen außerhalb der üblichen Öffnungszeit bitte unter der Telefonnummer 09193/4507 anmelden. red