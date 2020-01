Lindenkids wandern

Die Küpser Lindenkids machten sich auf den Weg zu ihrer vierten Winterwanderung, um die schöne Natur der Heimat auch um diese Jahreszeit kennenzulernen. Über 30 Kinder und Erwachsenen, beteiligten sich an der Wanderung über die Küpser Linde zum Naturfreundehaus am Dornig und zurück. An der Küpser Linde wurde von jedem ein Stein an der Pyramide der Achtsamkeit abgelegt und ein neues Gipfelbuch ins Kästchen am Kreuz gelegt. Nach der Rückkunft verbrachten alle ein unterhaltsames Stündchen am Lagerfeuer, bevor es mit einem sehr romantischen Fackelzug, mit herrlichem Blick von oben auf die weihnachtlich beleuchtete Katharinenkirche, zurück nach Oberküps ging. gha