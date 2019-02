Oberküps vor 13 Stunden

Lindenkids basteln für Faschingsumzug

Am Samstag, 8. Februar, treffen sich alle, die am Faschingsumzug in der Fußgruppe mitmachen wollen, zum Basteln der Kostüme. Wenn möglich, sind zwei leere Plastikflaschen (1,5 Liter) mitzubringen. red